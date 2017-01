Polska podpisała porozumienie ze światowym gigantem o współpracy m.in. w zakresie lotnictwa

– Bardzo zależy nam, na tzw. 'local content', by także w Polsce były tworzone wysoko zaawansowane produkty powiedział Morawiecki w trakcie uroczystości podpisania porozumienia. Wyraził nadzieję, że dzięki porozumieniu firmy w Polsce będą mogły rozwijać się we współpracy z globalnym liderem. – My dziś wspólną wizję przyszłości zarysowaliśmy. Zależy mi, żebyśmy z tej współpracy zrobili win-win dla obu stron – podkreślił wicepremier.

– To początek nowego rozdziału naszej współpracy na następne 25 lat i jestem przekonany, że będziemy się rozwijać i będziemy odpowiedzialnymi członkami polskiej społeczności – wskazał Rice, który podkreślił, że GE ma "całą listę" obszarów potencjalnej współpracy z polskim przemysłem, choć dziś nie ogłasza żadnej nowej, konkretnej inwestycji.

Głównym celem współpracy strategicznej wyrażonym w podpisanym porozumieniu jest zbudowanie trwałego i długofalowego partnerstwa pomiędzy rządem polskim a GE w obszarach zrównoważonej energetyki i lotnictwa.

Obok deklaracji woli bliskiej współpracy, uczestnicy wyrazili też zamiar realizowania projektów w zakresie badań i rozwoju z udziałem polskich instytucji edukacyjnych i ośrodków badawczych. GE zadeklarowało chęć podjęcia działań zapewniających rzeczywisty transfer rozwiązań technologicznych do Polski oraz integrację działań pomiędzy swoimi zakładami produkcyjnymi a krajowymi ośrodkami badań i rozwoju.

Jeden z punktów porozumienia odnosi się do udziału lokalnych dostawców, w szczególności z sektora MŚP, w globalnym łańcuchu dostaw GE. Uwzględniając w pełni specyfikę branży, ścisłe wymagania jakościowe i regulacje prawne, jak również czynniki związane z efektywnością kosztową oraz zachowując pełną zgodność z unijnymi i krajowymi zasadami dotyczącymi konkurencji, GE wyraża wolę do kontynuowania wzrostu zaangażowania polskich przedsiębiorców w swój łańcuch dostaw.

GE jest obecna w Polsce od 1992 r. i zatrudnia 6,5 tys. pracowników. Posiada 3 fabryki specjalizujące się w produkcji wyrobów elektrycznych (Kłodzko, Łódź, Bielsko-Biała), 2 fabryki GE Aviation (Dzierżoniów, Bielsko-Biała) i 3 zakłady GE Power (2 zakłady w Elblągu i jeden we Wrocławiu). Firma zainwestowała w Polsce 670 mln USD.