Koniec z samodzielnym rozliczaniem PIT-ów? Resort finansów chce, by deklaracje wypełniali urzędnicy

– Chodzi o to, żeby jak najbardziej ułatwić coroczne rozliczenie i by nie zajmowało to więcej niż kilku minut podatnikowi, który zajmuje się rozliczeniem elektronicznym. Po wprowadzeniu takich zmian, taką możliwość będzie miało ponad 13 mln podatników. Wczoraj projekt ustawy został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i przewidujemy, że zostanie ona wprowadzona w życie z dniem 15 marca. Mam nadzieję, że parlament przyjmie tę ustawę – powiedział Banaś podczas konferencji prasowej.

Dodał, że jest to także ułatwienie dla emerytów i rencistów: urzędy skarbowe wypełnią za nich zeznanie, a oni tylko zgłoszą się do urzędu, aby podać informacje, komu przekazują 1% podatku. – W ubiegłym roku dla 7 mln podatków złożonych w formie papierowej, 15 tys. osób zajmowało się wprowadzeniem danych do systemów. Dzięki tym zmianom będzie możliwe przesunięcie części tych osób do innych zadań – dodał Banaś.

Projekt zakłada, że podatnicy będą mogli skorzystać ze znacznych ułatwień w rozliczeniu z fiskusem już od rozliczeń składanych za 2016 r. Według przedstawicieli resortu, w najbliższy wtorek projekt ustawy powinien przyjąć rząd, a później zostanie on przesłany do dalszych prac do parlamentu. Projekt zakłada m.in., że wniosek o sporządzenie zeznania składany byłby wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu podatkowego lub banków. Według resortu, dla banków taka możliwość została stworzona, ale nie wiadomo, ile tych instytucji ostatecznie skorzysta.

Projekt zakłada również, że do 10 kwietnia każdego roku podatnik, który osiąga dochody wyłącznie od płatników (dochody m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenie, praw autorskich) i organów rentowych, będzie mógł złożyć do urzędu skarbowego wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Podczas wypełniania wniosku podatnik będzie mógł skorzystać m.in. z rozliczenia wspólnie z małżonkiem, ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów oraz możliwości przekazania 1-proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jak wyjaśnili przedstawiciele resortu, jeżeli dany podatnik korzysta z innych odliczeń niż wymienionych w ustawie, to nie będzie mógł na razie skorzystać z takiej możliwości.