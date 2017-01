Minister energii chce polskiej elektrowni jądrowej. Moc - przynajmniej 1000 MW

– Skrótem można powiedzieć, że jestem za (budową elektrowni jądrowej - red.). Żeby to zrealizować, potrzebuję dostarczyć argumentów – powiedział Tchórzewski dziennikarzom po zakończeniu konferencji "Promieniujemy na całą gospodarkę - Polski przemysł dla elektrowni jądrowej". Potwierdził równocześnie, że dotychczasowy pomysł na tzw. kontrakt różnicowy nie spełnia oczekiwań inwestora. Z kolei gwarancje wymagałyby wniosku o zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną.

Tchórzewski powtórzył, że model finansowania powinien być opracowany w I półroczu 2017 roku, po czym zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Ministrów. W resorcie toczą się prace nad kształtem programu jądrowego, którego pierwszym etapem byłaby budowa bloku o mocy co najmniej 1000 MW z możliwością dalszego rozwoju. – Myślę, że to będzie ponad 1000 MW – powiedział minister.

Wśród argumentów, które przemawiają za decyzją o budowie elektrowni jądrowej, Tchórzewski wymienił między innymi możliwość zaistnienia Polski jako znaczącego gracza na europejskim rynku energii. – Bardzo poważnie podchodzimy do tego, by zaistnieć na europejskim rynku energii jako partner. Z tej przyczyny widzę potrzebę elektrowni jądrowej – powiedział. Przypomniał też, że taka elektrownia przyczyniłaby się do spełnienia norm klimatycznych i zapewniłaby stabilne źródło energii.

– Decyzja końcowa zależy w dużym stopniu od tego, jak będą potraktowane w Komisji Europejskiej nasze wnioski związane z rynkiem mocy – powiedział także minister. Wyjaśnił, że wprowadzenie rynku mocy w szczególności dałoby Polsce nowe możliwości jeśli chodzi o finansowanie energetyki.

Dodał też, że ministerstwo będzie oczekiwać od przyszłych dostawców technologii zapewnienia zaangażowania polskich firm. Resort zidentyfikował około 50 firm, które w ciągu ostatnich 10 lat miały doświadczenia z technologiami związanymi z energetyką jądrową i ok. 300 firm, które są zdolne do udziału w takich projektach.

W ub. tygodniu Tchórzewski informował, że Ministerstwo Energii kontynuuje prace przygotowawcze do budowy w Polsce elektrowni atomowej, konieczne jest jednak znalezienie nowego modelu finansowania. Podkreślił, że wcześniej zakładany tzw. mechanizm różnicowy nie znalazł akceptacji kierownictwa ministerstwa i stąd program został zawieszony. Według informacji Ministerstwa Energii, elektrownia jądrowa ma powstać w ciągu 10 lat.