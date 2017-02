Bruksela chce uciszyć polskie pociągi. Koszt? 2 mld złotych

Nad ostatecznym kształtem dyrektywy o cichych hamulcach pracuje ERA (European Union Agency for Railways - Agencja Kolejowa Unii Europejskiej - red.). Z doniesień medialnych wynika, że zobowiąże ona wszystkich przewoźników w UE do wymiany klocków hamulcowych we wszystkich wagonach.

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” , UIP (International Union of Wagon Keepers - red.) wyliczyło, że koszt przezbrojenia będzie wahał się od 1429 do 3314 euro w zależności od ilości osi wagonu.

Jak sytuacja wyglądała będzie w Polsce? Według wyliczeń Urzędu Transportu Kolejowego, w Polsce jedynie 3 procent wagonów jest wyposażone w cichsze wstawki hamulcowe. Oznacza to zatem, że 75 tysięcy nie ma takich klocków. Dodatkowo 76 procent wymagało będzie wymiany kół i całego zestawu hamulcowego. Koszt wynieść może w takiej sytuacji nawet 50 tysięcy za wagon.