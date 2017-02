Kolejny sukces Polski w starciu z Gazpromem. Anulowano aukcję i gaz nie popłynął OPAL-em

– Transport przez gazociąg OPAL został zredukowany w związku z anulowaniem lutowej aukcji decyzją Trybunału Sprawiedliwości. Transport gazu innymi kanałami nie zmienił się – powiedział przedstawiciel Gazpromu, cytowany przez TASS.

Według operatora gazociągu, spółki OPAL Gastransport, przepustowość była pod koniec stycznia zagospodarowana w 99%, podczas gdy 1 lutego w 63,6%. W październiku 2016 Komisja Europejska pozwoliła Gazpromowi używać maksymalnej przepustowości OPAL wobec 50% wcześniej. W wyniku protestu polskiego rządu i spółki PGNiG decyzja została zawieszona.

Przypomnijmy, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaskarżyło do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzję Komisji Europejskiej, która wydała zgodę na zwiększenie wykorzystywania niemieckiego gazociągu OPAL do transferu oferowanego przez Gazprom rosyjskiego gazu ziemnego (Rosjanie mieliby do dyspozycji 80-90 proc. zdolności przesyłowych – red.). Skargę w tej sprawie złożył również polski rząd. Z dniem 23 grudnia 2016 roku OPAL-em, ze względu na decyzję ETS, nie powinien płynąć rosyjski gaz. Postanowienie zostało wydane w ramach zabezpieczenia polskiego roszczenia do czasu zakończenia postępowania.