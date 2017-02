Senat zgodził się, by KNF nie mógł kontrolować części SKOK-ów

– Ta ustawa będzie dotyczyła 9 kas, posiadają one wskaźniki wypłacalności powyżej wymagalnego progu. Wielkość ich aktywów ograniczona do 20 mln zł powoduje, że nie wpływają one na ryzyko systemowe. KNF będzie mógł i tak decydować o poziomie sprawowania nadzoru nad tymi kasami – powiedział senator Arkadiusz Grabowski, sprawozdawca z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas posiedzenia w Senacie.

Podkreślił, że nowela dotyczy przede wszystkim „małych kas”, których suma aktywów nie przekracza 20 mln złotych, a liczba członków kasy nie przekracza 10 tysięcy osób.

„Nowelizacja nakłada na małe kasy obowiązek przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o spełnieniu i utracie tego statusu, jak również o tym, że nie wyrażają woli posiadania takiego statusu w kolejnym roku obrotowym. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia” - wyjaśniono w sprawozdaniu Senatu.

Nowela ustawy dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 lipca 2015 roku. Trybunał uznał wtedy, że ustawa o SKOK-ach z 2009 roku, w zakresie nadzoru KNF nad „małymi kasami" jest niezgodna z ustawą zasadniczą.