Morawiecki o swojej strategii: Chcemy bardziej zrównoważonego rozwoju

Wicepremier, minister finansów i rozwoju, Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji gospodarczej „Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W swoim wystąpieniu pt. „Polityka rozwoju – koniec z podziałem na Polskę A i Polskę B” wskazywał, że dla rządu jest kluczowe, by doprowadzić do bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

„– Na to kładziemy nacisk zarówno w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak również dajemy temu wyraz tym, czym państwo może dać wyraz najbardziej konkretnie, a mianowicie właśnie w przeznaczeniu części naszego budżetu, alokacji większej części naszego budżetu niż nasi poprzednicy przez poprzednie 25-26 lat do tych powiatów, do tych gmin, które najmocniej potrzebują rozwoju gospodarczego – mówił wicepremier.”

Morawiecki wyjaśniał, że jeżeli nie ma równomiernego rozwoju w kraju, który „oddycha tylko jednym płucem”, to nie jest to najlepsza sytuacja. Wicepremier przypomniał też, że oprócz programu „Rodzina 500+” jest również program „Mieszkanie+”, który ma pozwolić na przykład wrócić Polakom do kraju. – Te mieszkania w Polsce powinny być dwa razy tańsze wobec aktualnej sytuacji. Biorąc pod uwagę koszt budowy mogą być dwa razy tańsze. To jest wielka inżynieria finansowa, której dokonujemy w ramach naszych planów budżetowych i w ramach naszego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju – powiedział.