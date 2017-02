Zamiast 4 przelewów do ZUS – jeden. Rząd przyjął projekt ułatwiający życie przedsiębiorcom

Obecnie przedsiębiorca musi w każdym miesiącu dokonywać kilku wpłat na różne rachunki bankowe wykorzystując przy tym odrębne dokumenty płatnicze. Projekt ograniczy ilość informacji podawanych na dokumentach płatniczych. Wpłaty będą dokonywane jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego utworzony przez ZUS dla każdego płatnika składek. Oznacza to ograniczenie w skali roku liczby wpłat do przetworzenia przez systemy informatyczne banków oraz ZUS z 65 do ok. 27 mln.

Jedna wpłata do ZUS zastąpi dotychczasowe składki na:

ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne,

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zadaniem ZUS będzie rozdysponowanie środków między poszczególne fundusze oraz ich dysponentów. Będzie to realizowane w oparciu o algorytm podziału wpłaty na określone tytuły. W dalszej kolejności nastąpi zaksięgowanie wyliczonych wartości na koncie płatnika składek. Ponadto, projekt przewiduje m.in. wprowadzenie ułatwień dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami, przez zrównanie – pod względem prawnym - zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

Projekt porusza również kwestię tzw. "outsourcingu pracowniczego". Zaproponowane przepisy będą prowadzić do zmniejszenia obciążeń składkowych przedsiębiorców, którzy skorzystali z takich rozwiązań przez możliwość przeksięgowania przez ZUS już dokonanych wpłat.