Podatek bankowy nie wpłynął na kondycję sektora. Zysk instytucji finansowych wyższy o 24,3 proc.

Komisja Nadzoru Finansowego podsumowała rok 2016 w sektorze bankowym. Z danych z okresu styczeń-grudzień 2016 roku wynika, że instytucje finansowe, choć nałożono na nie tzw. podatek bankowy, radziły sobie nawet lepiej niż w roku ubiegłym. W 2016 roku ich zysk netto wyniósł 13,91 miliarda złotych, co oznacza, że w stosunku rok do roku (w porównaniu z 2015) zwiększył się on o 24,3 proc.

W sektorze bankowym wzrosły wyniki z odsetek (do 38,06 mld zł, wzrost o 7,6 proc.), natomiast wyniki z prowizji spadły o 5,4 proc. (do 12,6 mld zł). Wynik z działalności bankowej wzrósł o 6,1 proc. do 59,35 mld zł (w całym 2016 roku), z działalności operacyjnej zwiększył się o 30,6 proc. (rok do roku) do 18,44 mld zł. Z kolei koszty działalności banków wzrosły o 2,9 proc. do 31,55 mld zł w 2016 roku.

Gdy od 1 lutego 2016 roku zaczął obowiązywać podatek bankowy, niektórzy eksperci wskazywali, że może on znacząco uderzyć w instytucje finansowe. Zgodnie z ustawą opodatkowane zostały aktywa m.in. banków krajowych czy kas oszczędnościowo-kredytowych.

Podstawę opodatkowania określono w ustawie jako nadwyżkę sumy wartości aktywów podatnika, wynikającą z zestawienia obrotów i sald w rozumieniu ustawy o rachunkowości ponad kwotę 4 mld (dla banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) albo 2 mld (dla krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji) albo 200 mln (dla instytucji pożyczkowych).

Podatek jest rozliczany miesięcznie według stawki wynoszącej 0,0366 proc. podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania, w przypadku podatników z „sektora bankowego”, obniża się o wartości wskazane w ustawie, w tym o wartość kapitałów własnych, podano także w informacji.