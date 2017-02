Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

– Dzisiaj mamy prawie rocznice, gdyż 16 lutego ubiegłego roku przyjmowaliśmy plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a dzisiaj przyjęliśmy strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Najważniejsze, że jest to dokument który pozwoli nam skutecznie wdrażać strategię – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

– Przewidzieliśmy wykorzystanie około 1,5 bln zł do roku 2020 ze środków publicznych i chcemy zmobilizować ponad 600 mln zł środków z sektora prywatnego na realizację tych działań. W sumie do roku 2020 chcemy wydać ponad 2 bln zł na wydatki pro-rozwojowe – dodał Kwieciński.

Według wicepremiera Mateusza Morawieckiego, inwestycje, które w ramach pierwszego, drugiego i trzeciego filaru strategii, czyli kapitału dla rozwoju, już są „rozkręcane”. – One sięgną w ciągu tych kilku lat zdecydowanie powyżej 1 bln zł - tak, jak zapowiadaliśmy. Już w tym roku uruchomienie planu Junckera, czego nawet nie zakładaliśmy tak intensywnie jeszcze rok temu - na poziomie 13 mld zł, uruchomienie programów PPP, środków UE, to ogromna zasługa ministra Kwiecińskiego i zespołu ministrów – podkreślał Morawiecki podczas konferencji.

Kwieciński dodał, że w ramach strategii zaplanowano realizację 185 projektów strategicznych i projektów flagowych. – Realizację tej strategii opisują 72 wskaźniki, a w sumie mamy 705 działań, które będą realizowane przez różne instytucje – dodał. W Strategii zaplanowanych zostało szereg projektów (tzw. flagowych), w efekcie których powstaną produkty lub usługi istotne dla dalszego rozwoju gospodarki.

„Na przykład w ramach programu Elektromobilność zakłada się produkcję pojazdów o napędzie elektrycznym oraz rozwój infrastruktury niezbędnej dla tego typu pojazdów, co m.in. pozwoli na rozwój ekologicznego transportu publicznego w polskich miastach (projekty: E-bus i Samochód elektryczny)” – czytamy w komunikacie.

Resort rozwoju podkreślił w komunikacie, że wśród projektów strategicznych w zakresie legislacji i otoczenia prawnego przedsiębiorstw, przygotowany został pakiet 100 zmian dla firm, którego duża część już weszła w życie. Kluczowe znaczenie w obszarze prawa gospodarczego ma Pakiet Konstytucja Biznesu,której rdzeniem jest projekt ustawy Prawo przedsiębiorców. Towarzyszą mu propozycje zmian w innych ustawach, ułatwiające funkcjonowanie firmom, nie tylko nowo powstającym, ale też posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

„Ważnym elementem działań jest zwiększenie efektywności oraz uproszczenia w dostępie do funduszy unijnych (projekt Efektywne fundusze), które pozwolą na dalsze przyspieszenie w wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. Całkowita wartość przedsięwzięć realizowanych w całym kraju z unijnym wsparciem sięga już 120 mld zł. Nowe rozwiązania przełożą się na przyspieszenie inwestowania pieniędzy, a w konsekwencji na wzrost gospodarczy” – czytamy dalej.

Kluczowym rozwiązaniem mającym zapewnić lepszą koordynację działań w zakresie wspierania inwestycji rozwojowych (np. PARP, ARP, PAIiIZ, KUKE czy BGK) jest powołanie Polskiego Funduszu Rozwoju. Grupa PFR uczestniczy w realizacji kluczowych projektów rozwojowych (Program Start in Poland, Program Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw, Program Gwarancji dla MŚP, Program Rozwoju Kapitału, Program Mieszkanie+, Program Elektromobilności).

Projekty strategiczne dotyczą także sfery społecznej. Jednym z nich jest projekt Polityka rodzinna i opieka nad dziećmi, mający na celu wspieranie rodzin z dziećmi. Projekty Zdrowa mama oraz Za życiem mają na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży oraz matek i dzieci w pierwszym okresie życia oraz wsparcia rodzin z osobą niepełnosprawną, w tym z dzieckiem niepełnosprawnym.

Jakich efektów oczekuje rząd?

– Na wszystkie te programy społeczne, które w zeszłym roku wydaliśmy 40 mld zł więcej niż nasi poprzednicy, a w tym roku 50 mld zł, a w ślad za redukcją wieku emerytalnego będzie to 60 mld zł więcej niż nasi poprzednicy, to wszystko musi się zmieścić w ramach programu uszczelniania i profesjonalizowania naszej obsługi podatkowej – powiedział Morawecki podczas konferencji.

– Zobaczymy za 6 czy 9 miesięcy czy te wielkie wielomiliardowego programy społeczne i rozwojowe, gospodarcze będą zaobsorbowane w ramach budżetu w ramach deficytu budżetowego jaki obiecywaliśmy – dodał wicepremier. Zakładane efekty Strategii to m.in. wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - to kluczowe cele, jaka stawia sobie rząd do 2020 r.

„Najważniejszym zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76-80 proc średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje do 20 proc. w 2020 r. (17 proc. w 2030 r.) Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78 proc. średniej unijnej w 2020 r. (95 proc. w 2030 r.)” – podano w komunikacie.

Zapewnieniu wysokiego i trwałego tempa wzrostu służyć będzie realizacja takich wskaźników, jak m.in.: