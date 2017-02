Stan wyjątkowy na Ukrainie. Powodem braki antracytu

Są jakieś sprzeciwy w sprawie? - zapytał po debacie nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego w sektorze energetycznym, która odbyła się podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu, premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman. Wobec braku sprzeciwu uznał, że „decyzja została podjęta”.

Antracyt

Wprowadzenie stanu wyjątkowego w energetyce jest efektem rynkowego niedoboru antracytu wykorzystywanego przez zakłady metalurgiczne oraz elektrociepłownie. Antracyt to odmiana węgla kamiennego, która charakteryzuje się największą zawartością czystego węgla (od 90 do 97 procent – red.), a dzięki temu najwyższą wartością energetyczną. Ta odmiana węgla charakteryzuje się również dobrym przewodnictwem elektrycznym.

Handel z rebeliantami

Braki antracytu na Ukrainie wynikają z faktu, iż był on wydobywany we wschodniej części państwa, którą obecnie kontrolują wspierani przez Rosjan separatyści. Co więcej, transporty antracytu, który rząd w Kijowie kupuje od rebeliantów, są blokowane przez weteranów walk o niepodzielność terytorialną Ukrainy.