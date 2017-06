Reuters: Deutsche Bank opuszcza Polskę

Według źródeł Reutersa, Deutsche Bank rozesłał wstępne propozycje sprzedaży polskich aktywów. – Jesteśmy na etapie zbierania niewiążących propozycji – poinformowało anonimowe źródło. Wśród powodów dla których niemiecka instytucja finansowa zamierza pozbyć się polskich aktywów wymieniane są m.in. niskie stopy procentowe utrzymywane przez Narodowy Bank Polski, polityka repolonizacji prowadzona przez rządzące Prawo i Sprawiedliwość, rosnący udział państwa w sektorze bankowym oraz podwyższona składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny..

Pierwsze informacje o możliwości sprzedania polskiej części biznesu przez Deutsche Bank pojawiły się jesienią minionego roku, jednak wówczas zostały one określone jako nieprawdziwe spekulacje rynkowe. Co ciekawe, Reuters informował również o tym, że bank liczy się z trudnościami w sprzedaży, gdyż jedna trzecia udzielonych przez bank kredytów, które wciąż nie zostały spłacone, jest denominowana w euro i franku szwajcarskiej i mało prawdopodobnym jest, by regulator rynku finansowego zgodził się na sprzedaż tych aktywów.

Szacowana wartość ewentualnego kontraktu przejęcia nadwiślańskich aktywów Deutsche Banku to 1,6-1,8 miliarda złotych.