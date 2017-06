Repolonizacja banków. Żubr wraca do Pekao, w środę finał transakcji

Dzięki przejęciu przez PZU oraz PFR 1/3 akcji Pekao, drugiego co do wielkości banku w Polsce, ponad połowa sektora bankowego znajduje się w polskich rękach. – To niemal optymalna wielkość – uważa Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.