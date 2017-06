Rosną wpływy z VAT. Morawiecki: Idziemy w dobrym kierunku

– Dzisiaj mogę już powiedzieć, że widać na horyzoncie wypełnienie tego celu VAT, który założyliśmy sobie w ustawie budżetowej - przypomnę, że obiecaliśmy 10,9% więcej VAT-u w tym roku niż 2016. Niemalże na pewno będzie te prawie 11%. Widać, że idziemy we właściwym kierunku – powiedział Morawiecki.

– Na początku roku widzieliśmy przyrosty 30-40%; one nie będą utrzymane, oczywiście, bo my podkreślaliśmy, że one się wiążą ze skróceniem okresu rozliczania podatków dla większych firm z kwartalnych na miesięczne plus z przyspieszania zwrotów. W związku z tym w pierwszym kwartale oraz do kwietnia było to mocno zakłócone – dodał wicepremier.

W okresie od stycznia do kwietnia wpływy z podatku VAT wyniosły 56,83 mld zł i były wyższe o 39,6% niż rok wcześniej. – Już po maju widać, że perspektywa walki z karuzelami VAT-owskimi - to, co zaczęliśmy robić i jest to duży sukces - znaczący dla zmniejszania deficytu budżetowego, jak również dla budowy siły kapitałowej, koniecznej dla naszej polityki społecznej i socjalnej. Całego programu 500+ czy obniżki wieku emerytalnego my nie finansujemy z podniesienia podatków czy podniesienia długu tylko z uszczelnienia systemu podatkowego – podsumował Morawiecki.

"Dziennik Gazeta Prawna" podał w tym tygodniu, powołując się na nieoficjalnie informacje, że Ministerstwo Finansów zakłada, iż tegoroczne wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT wyniosą 151 mld zł wobec 143,5 mld zł zapisanych w budżecie.