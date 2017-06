500+ dla emerytów. Nowy pomysł PiS skierowany do seniorów

Czwartkowy „Dziennik Gazeta Prawna” opisuje, że nowy pomysł partii rządzącej zakłada przekazanie 500 zł jednorazowego dodatku dla emerytów. Seniorzy mieliby otrzymywać te pieniądze co roku, przed świętami Bożego Narodzenia. Jak podkreśla dziennik, politycy Prawa i Sprawiedliwości zwrócili uwagę na seniorów, ponieważ to w tej chwili grupa licząca w Polsce około 9 milionów osób. I jak zaznacza „DGP” te 9 mln to 30 proc. osób uprawnionych do głosowania. „Jest się więc o kogo bić” – pisze dziennik.

Pomysł ma być też realną kontrą do pomysłów Platformy Obywatelskiej, która niedawno zaczęła proponować tzw. trzynastą emeryturę. Według „DGP” PO ma dwa scenariusze przekonywania do siebie emerytów: trzynasta emerytura skierowana do tych, którzy otrzymują niskie lub przeciętne emerytury i „bonus” emerytalny dla tych, którzy opóźnią przejście na emeryturę (pomimo obniżonego wieku emerytalnego).

Na razie jednak, jak zaznacza „DGP”, pomysłem nie zajmuje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.