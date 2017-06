Gazoport w Świnoujściu odebrał pierwszy ładunek z USA. Premier: Ten dzień przejdzie do historii

– Gazoport im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest gwarancją bezpieczeństwa Polski. Gazoport łączy dwa priorytety rządu: bezpieczeństwo i rozwój – powiedziała premier Beata Szydło podczas uroczystości odbioru pierwszej dostawy amerykańskiego gazu skroplonego do Polski.

– Takie dni jak dzisiaj przechodzą do historii – powiedziała premier Beata Szydło komentując wpłynięcia do terminala w Świnoujściu pierwszego statku z ładunkiem LNG z USA. – Ten pierwszy transport gazu z USA do Polski na pewno będzie w przyszłości odnotowywany w podręcznikach historii. Ten dzień jest takim symbolicznym dniem, który pokazuje, że Polska rzeczywiście realizuje idee bezpiecznego kraju – podkreśliła premier.

„Chcemy być krajem rozwijającym się i bezpiecznym”

– Ta inwestycja łączy w sobie dwa priorytety polskiego rządu: bezpieczeństwo i rozwój – podkreśliła premier Beata Szydło. Według niej wyniki ekonomiczne i gospodarcze – które są twardymi i realnymi – pokazują, że droga wybrana przez polski rząd jest drogą nie tylko w dobrym kierunku, ale przede wszystkim skuteczną. Szefowa rządu zadeklarowała, że będzie kontynuować ten wybrany kurs. – Dzisiaj Polska może mówić, że jest państwem bezpiecznym i suwerennym również dlatego, że mamy tak wspaniałe inwestycje – powiedziała Beata Szydło. Premier wyraziła nadzieję na dalszą i jeszcze efektywniejszą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi.

Strategiczna inwestycja

Gazoport im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego został oddany do użytku w 2015 r. Zdaniem szefowej rządu stanowi gwarancję bezpieczeństwa Polski. Przy okazji odbioru pierwszej dostawy skroplonego gazu z USA, premier Beata Szydło podkreśliła znaczącą rolę śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego myśl strategiczna legła u podstaw tej inwestycji. Szefowa rządu przypomniała również, że premier Jarosław Kaczyński podjął decyzję, by sfinansować to przedsięwzięcie.

PGNiG liczy na kolejne dostawy LNG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) liczy na kolejne dostawy LNG podobne do dzisiejszej dostawy z Cheniere Energy, poinformował prezes firmy Piotr Woźniak. – Chciałbym żeby taka dostawa to była codzienność i żebyśmy mogli zastąpić portfel ze wschodu. Wygląda na to, że przyszłość rysuje się nam bardzo dobrze – powiedział Woźniak podczas uroczystości odbioru statku z LNG od amerykańskiej firmy Cheniere Energy. Podkreślił, że dzisiejsza dostawa to pierwszy statek z amerykańskim LNG, który dotarł do Europy Północnej.

– To nasza pierwsza sprzedaż na rzecz PGNiG, ale miejmy nadzieję, że pierwsza z wielu. Pokazuje ona, jaki jest popyt na gaz w Europie – powiedział Andrew Walker z Cheniere Energy. Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że ewentualne zawarcie kontraktu średnio- lub długoterminowego „będzie zależało od naszych potrzeb”. – Kontrakt spotowy świadczy o tym, że na rynku jest nadwyżka, z której możemy skorzystać – powiedział Tchórzewski dziennikarzom.