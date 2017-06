Ponad połowa banków w polskich rękach, żubr wraca do logo. Szydło: Ten dzień przejdzie do historii

– Żubr powrócił do Polski. Jak powiedział prezes Paweł Surówka powrócił dla Polski i Polaków. To wielki dzień, który przejdzie do historii. Dzień, który łączy się innym ważnym dla polskiej gospodarki, rozwoju i bezpieczeństwa. Do gazoportu w Świnoujściu przypłynął gaz ze Stanów Zjednoczonych. To symboliczny moment, gdy Polska zaczyna być suwerenna pod względem bezpieczeństwa – stwierdziła Beata Szydło.

Repolonizacja kolejnym krokiem

Szefowa rządu podkreśliła, że repolonizacja sektora bankowego to kolejny krok na „ścieżce wytyczonej planem Odpowiedzialnego Rozwoju” przygotowanym przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który łączy kwestie socjalne i rozwój.

– Wierzę, że decyzja o przejęciu Pekao S.A. przyniesie nam wszystkim bardzo dobre owoce i będziemy mogli mówić z satysfakcją, że ta decyzja ma kapitalne dla polskiej gospodarki i Polaków – oceniła.

Beata Szydło w trakcie uroczystości w Łazienkach Królewskich odsłoniła nowe logo Pekao, do którego powrócił żubr, a prezes Paweł Surówka otrzymał z rąk szefowej rządu wydrukowaną z wykorzystaniem drukarki 3D figurkę żubra.

Przejęcie Pekao SA

Przypomnijmy, że Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z PZU sfinalizowały transakcję zakupu 32,8% akcji Banku Pekao SA za łączną kwotę 10,6 mld zł. Dzięki tej transakcji, po 20 latach, ponownie większość polskiego sektora bankowego znajduje się w rękach polskiego kapitału. – Mieliśmy taką nietypową sytuację, że banki międzynarodowe posiadały ponad 70% aktywów polskiego sektora bankowego – przypomniał w „Kwadransie politycznym” TVP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys.