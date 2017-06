Nie będzie podwyżek zasiłków rodzinnych, które obiecał jeszcze rząd PO-PSL

Dziennik podaje, że rząd PiS tłumaczy, iż polskie rodziny i tak otrzymują już pomoc w ramach programu 500 plus, a kolejny wydatek w postaci wzrostu świadczeń rodzinnych byłby znacznym obciążeniem dla budżetu. „Super Express” wyjaśnia, jak dokładnie miały wyglądać podwyżki.

Rodzice dzieci do lat 5, którzy dziś otrzymują 95 zł, mieli otrzymywać 100 zł miesięcznie. Z kolei na dziecko w wieku 6-18 lat miało przysługiwać 130 zł zamiast 124 zł. na dorosłe, ale uczące się dziecko w wieku 19-23 lat zaplanowano 140 zł, zamiast obecnych 135 zł.

Ponadto miały zmienić się progi dochodowe, które uprawniały do pobierania zasiłku. Miałyby one wzrosnąć o 80 zł. Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że urzędnicy minister Elżbiety Rafalskiej proponują, by wycofać obietnice, które złożył jeszcze rząd PO-PSL w 2015 roku. SE cytuje lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zastanawia się, dlaczego obecny rząd chce zabrać pieniądze, które zabezpieczono w planie wielodzietnym i miały być przeznaczone właśnie na wzrost świadczeń rodzinnych.