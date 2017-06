Beata Szydło i premier Danii podpisali porozumienie ws. Gazociągu Bałtyckiego

W trakcie wizyty polskie premier w Danii, szefowie rządów obu państw podpisali memorandum w sprawie budowy Gazociągu Północnego, który jest polsko-duńsko-norweskim projektem gazociągu Baltic Pipe. Ma on połączyć polski system przesyłu gazu ze złożami na szelfie norweskim Morza Północnego. Jak podkreśliła premier Beata Szydło, dla Polski to jest bardzo ważna inwestycja. To – dodała - jest kwestia związana z poprawą bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też całego naszego regionu.

Premier Danii wyraził nadzieję, że ten projekt wraz z odpowiednimi decyzjami zostanie zrealizowany i że będzie on korzystny dla Polski i Danii. W memorandum premierzy Polski i Danii potwierdzili swoje wsparcie dla realizacji „Gazociągu Bałtyckiego” ze względu na wspólny cel, jakim jest zapewnienie mieszkańcom UE bezpiecznej, zrównoważonej, konkurencyjnej i taniej energii.

Poza kwestiami związanymi z gazociągiem, w trakcie wizyty poruszono sprawę zwiększenia współpracy gospodarczej.Szefowa rządu spotkała się też w Kopenhadze z duńskimi inwestorami.