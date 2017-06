Kiedy Polska uniezależni się od dostaw gazu z Rosji? Minister podaje nieodległą datę

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. infrastruktury strategicznej Piotr Naimski w audycji „W samo południe” w radiowej Jedynce tłumaczył, jak obecnie przedstawia się sytuacja w zakresie polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Minister wskazał, że Polska wciąż jest związana kontraktem (wynegocjowanym jeszcze w czasach 1. rządu Prawa i Sprawiedliwości) między PGNiG a Gazpromem, który wygasa w 2022 roku.

Rok 2022 będzie dla polskiej energetyki przełomowy, ponieważ wtedy oddany do użytku zostanie gazociąg łączący Polskę z Norwegią, a rozbudowany zostanie gazoport w Świnoujściu. Dostarczenie gazu z północy do Polski stworzy możliwość zastąpienia dostaw rosyjskich – wskazał minister. Jak podkreślił Naimski, nie będzie to jedyna próba dywersyfikowania źródeł „niebieskiego paliwa” dla kraju.

– Obok gazociągu, który będziemy budowali przez Danię i pod Bałtykiem, i który połączy Polskę ze źródłami norweskiego gazu na Morzu Północnym, nawiązujemy także kontakty z producentami skroplonego gazu w USA – mówił.