Kolejna komisja śledcza? Po wyznaniu celnika chce tego wiceminister sprawiedliwości

„Wiadomości” TVP wyemitowały materiał zawierający komentarze polityków po wypowiedzi Sławomira Siwego ze Związku Zawodowego Celnicy PL. Siwy w rozmowie z TVP dzień wcześniej powiedział: – Alarmowaliśmy, że paliwa wjeżdżają i są sprzedawane bez VAT-u, ale nie wolno było tego ruszać. Taka sytuacja miała mieć miejsce za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Rzecznik PO Jan Grabiec stwierdził, że opisywana przez Siwego sytuacja powinna zostać sprawdzona przez prokuraturę. – Jako funkcjonariusz, jako celnik miał obowiązek powiadomić wówczas organa ścigania i jeśli tego nie zrobił, to popełnił przestępstwo – wskazał Grabiec. Z kolei były wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński z PSL powiedział, że tym procederem zajmowały się już wcześniej instytucje państwowe, a sam Siwy „jest niepoważny”.

– To by wskazywało, że grupy polityków działały w interesie jakichś grupek złodziei, a nie w interesie państwa polskiego. To jest sprawa nawet na komisję śledczą – tak z kolei sprawę skomentował wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej zajmującej się tzw. „dziką reprywatyzacją” w Warszawie.

Do walki z opisywanymi przez celnika patologiami powołano w marcu bieżącego roku Krajową Administrację Skarbową, to formacja, która łączy kompetencje administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.