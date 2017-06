„Rzeczpospolita”: W Polsce wrócą blackouty. Upał wyłączy prąd

Dziennik przytacza ostrzeżenie europejskiego zrzeszenia narodowych operatorów (European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E) - red.) zawarte w raporcie „Summer Outlook 2017”. Przeczytać w nim można, że w Polsce wystąpić mogą podobne trudności jak w sierpniu 2015 roku. Mogą się one pojawić przy przedłużającym się okresie ekstremalnie wysokich temperatur i spowodowanej przez nie suszy.

Jak tłumaczy dziennik, jeżeli zapanują takie warunki to w lipcu i sierpniu w godzinach szczytu tj. 13-14, Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie będą miały takiej nadwyżki mocy, by pokryć krajowe zapotrzebowanie. Raport wskazuje, że najgorzej może być w drugiej połowie lipca, gdy popyt na energię przekroczyć może możliwości wytwarzania jej w kraju i importu. Wówczas Polsce grozić mogą wyłączenia prądu. Głównie dotyczy to dużych odbiorców przemysłowych.