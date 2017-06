Wpływy z VAT wciąż rosną. Od początku roku większe o 1/3

„W maju wpływy z VAT wyniosły ok. 11,65 mld zł. Były o ok. 13 proc. wyższe niż w maju 2016 r. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy z tego tytułu udało się zebrać 68,5 mld zł, o jedną trzecią więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przyrównując wyniki do założeń na cały 2017 rok, plan zrealizowano niemal w 48 proc. Tak wysokiego odsetka na tym etapie realizacji budżetu nie było co najmniej od wejścia Polski do Unii Europejskiej” – czytamy w gazecie.

W okresie styczeń-kwiecień br. wpływy z podatku VAT wyniosły 56,83 mld zł i były wyższe o 39,6 proc. niż rok wcześniej. Według gazety, w pierwszych miesiącach wpływy brutto z VAT nie odbiegały od przeciętnej z 2016 r., a wysoki wynik był efektem dużo niższych zwrotów.

„Choć w tym roku były miesiące, gdy wpływy z VAT rosły znacznie szybciej, to jednak dopiero w maju udało się uzyskać dobry wynik we wpływach brutto z podatku od towarów i usług. To kwota podatku, jaka trafia na budżetowe rachunki przed wypłaceniem z niej zwrotów podatnikom” – czytamy dalej.

„DGP” zwraca uwagę, że już w kwietniu zwroty były nieznacznie niższe od ubiegłorocznych. „Sugeruje to, że duża dynamika dochodów po czterech miesiącach była skutkiem albo poprawy ściągalności, albo coraz lepszej koniunktury w gospodarce. Resort nie podał danych o zwrotach za maj, ale wiele wskazuje na to, że korzystny trend utrzymał się również i w tym miesiącu” – napisała gazeta.

Cytowany przez „DGP” główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski uważa, że coraz większe zakupy napędzane wysokim wzrostem funduszu płac będą napędzać dochody państwa. W efekcie deficyt budżetu centralnego na koniec tego roku może wynieść – według niego – 40 mld zł zamiast zapisanych w ustawie budżetowej 59,3 mld zł.