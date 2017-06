20 miliardów złotych – tyle pieniędzy w tym roku przyniesie uszczelnienie systemu podatkowego

Wicepremier przekonywał w programie „Kwadrans Polityczny” w TVP Info, że „zawiesił sobie wysoko poprzeczkę”. – Te 20 miliardów złotych wiszą już na wyciągnięcie ręki. Myślę, że osiągniemy to nawet w tym roku. Te 20 mld zł składa się z 20 mld drobnych czynności: zaglądania do cystern przewożonych przez granicę, kontroli puszek, w których miała znajdować się karma dla psów, a znajdował się tytoń do fajek wodnych, kontroli suszu tytoniowego. To jest żmudna praca naszych służb skarbowych – dziesiątki tysięcy akcji dziennie, które doprowadzają nas do sukcesu – mówił w TVP Info Morawiecki.

Minister wskazał, że gdyby 10 lat temu powstały podobne mechanizmy, to starczyłoby pieniędzy na to, by Polska „wybudowała sieć autostrad, czy most do Szwecji”. – Na 500 plus już by starczyło dziesięć lat temu, gdyby nasi poprzednicy, koalicja PO-PSL, nie traktowała tak lekceważąco tego gigantycznego problemu – powiedział wicepremier i podkreślił, że rząd, obóz polityczny, którego jest członkiem, „nie boi się mafii VAT-owskiej i zagranicznych koncernów”.

W połowie maja tego roku Morawiecki zapowiadał, że uszczelnianie systemu podatku od towarów i usług (VAT) powinno przynieść budżetowi państwa co najmniej kilkanaście miliardów dodatkowych dochodów w tym roku, a w przyszłym roku – do 30 mld zł, nie licząc np., PIT i CIT.