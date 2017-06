Dane z GUS lepsze niż oczekiwano. Rząd może mówić o sukcesie

Premier Beata Szydło wielokrotnie powtarzała w 2016 roku, że jej rząd w 2017 roku mocno postawi na poprawienie stanu polskiej gospodarki. Jak na razie, szefowa rządu może mówić o sukcesie – najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego obejmują już porównanie względem roku 2016 – a więc, gdy Prawo i Sprawiedliwość było u władzy jakiś czas. Dane GUS z maja napawają optymizmem, zwłaszcza w porównaniu rok do roku.

GUS poinformował, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w maju br. o 9,1 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym ten wzrost oszacowano na 5,5 proc. Analitycy szacowali, że ten wynik wyniesie około 8,5 proc. „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2016 r. i o 1,2 proc. wyższym w porównaniu z kwietniem br.” – przekazał GUS. Ogólnie wzrost produkcji sprzedanej w 29 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w maju 2017 r. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 5 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 7,5 proc.

Wzrosła także produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych – w maju był to wzrost o 8,4 proc. rok do roku (w ujęciu miesięcznym było to już 12,1 proc.). Wraz z tymi danymi pojawiły się informacje o wzroście liczby pozwoleń na budowę mieszkań: w maju tego roku wzrosła o 43,6 proc. (w ujęciu rok do roku). W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku pozwolenia na budowę osiągnęły liczbę 106 841, czyli o 38,3 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrosła także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto: o 56,2 (w skali rok do roku) w maju. Od początku tego roku liczba takich budów wyniosła ponad 83 tys. (czyli o 21,7 proc. więcej rok do roku). Natomiast oddanych do użytku lokali od początku roku było ponad 63 tys. (wzrost o 3 proc. rok do roku), a w maju (także w ujęciu rok do roku) wzrosła o 16,7 proc.

Z danych GUS wynika, że wzrosła też sprzedaż detaliczna – o 8,4 proc. (rok do roku). Jednocześnie Główny Urząd Statystyczny odnotował wzrost ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) – o 2,5 proc. w ujęciu rocznym. Urząd doprecyzował, że ceny produkcji budowlano-montażowej w maju 2017 r. wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu rocznym.