Gaz z Rosji przestał płynąć. PGNiG wykorzystuje zapasy i czeka na dostawy do Świnoujścia

Dostawy do odbiorców gazu w Polsce nie są zagrożone pomimo zatrzymania przez Gaz-System odbioru gazu z gazociągu SGT Jamał-Europa - poinformowało PGNiG.

"W celu zagwarantowania dostaw do klientów PGNiG ograniczyło gromadzenie zapasów gazu na okres zimowy 2017-2018 i rozpoczęło wytłaczania zgromadzonych dotychczas własnych zapasów gazu z magazynów kawernowych (podziemne magazyny tworzone przede wszystkim z wyeksploatowanych złóż węglowodorów - red.). Dostawy do odbiorców gazu w Polsce nie są obecnie zagrożone" – poinformowano w komunikacie.Gaz, który wtłaczany jest do systemu dystrybucyjnego pochodzi głównie z magazynu w Mogilnie. Braki w dostawach z Rosji uzupełnione mają zostać również dostawami realizowanymi za pośrednictwem Terminalu LNG w Świnoujściu. Najbliższa dostawa zaplanowana jest na 4 lipca.

Gaz-System wstrzymał odbiór z gazociągu jamalskiego w związku z pogarszającą się jakością gazu. Sytuacja uniemożliwia import gazu do Polski również za pomocą rewersu wirtualnego. Rewersowe dostawy gazu do Polski w Mallnow na granicy polsko-niemieckiej zostały wstrzymane przez operatorów polskiego i niemieckiego. "Kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją, w której nastąpiło zakłócenie ciągłości dostaw bez wcześniejszego uprzedzenia ze strony dostawcy, tj. Gazprom. Nie ma na razie jednak podstaw do twierdzenia, że przyczyny zaistniałej sytuacji są inne niż awaria techniczna. Nie wiemy jednak, jak długo potrwa ta sytuacja. Czekamy na pełne wyjaśnienie sytuacji przez stronę rosyjską. Pozostajemy w stałym kontakcie z operatorami systemów przesyłowych w Polsce i na Białorusi" – wskazano.

Gaz-System podał dziś, że planuje wznowienie odbioru gazu z gazociągu jamalskiego od najbliższego piątku od godz. 6:00.