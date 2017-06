Wznowiono przesył gazu do Polski za pośrednictwem gazociągu jamalskiego

„23 czerwca 2017 r. o godz. 6:00 GAZ-SYSTEM, w związku poprawą parametrów jakościowych gazu ziemnego, wznowił odbiór paliwa do krajowego systemu przesyłowego w Punkcie Wzajemnego Połączenia (PWP) z gazociągu jamalskiego” – podał w komunikacie GAZ-System w piątek. Zaznaczono też, że wstrzymanie odbioru gazu w PWP nie miało wpływu na zbilansowanie i bezpieczeństwo pracy systemu przesyłowego zarządzanego przez GAZ-SYSTEM.

Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak mówił w czwartek, że jeżeli spadek jakości gazu w gazociągu jamalskim przedłużyłby się, to mogłoby to się przełożyć na cały sezon zimowy 2017/2018. Dodał przy tym, że jeżeli sytuacja zostanie unormowana do piątku rano, skutki w przerwie gazu da się nadrobić.

Na stronie PGNiG wydano komunikat, w którym zaznaczono, że „kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją, w której nastąpiło zakłócenie ciągłości dostaw bez wcześniejszego uprzedzenia ze strony dostawcy, tj. Gazprom”. „Nie ma na razie jednak podstaw do twierdzenia, że przyczyny zaistniałej sytuacji są inne niż awaria techniczna” – dodano. Zaznaczono ponadto, że w celu zagwarantowania stabilności dostaw gazu do wszystkich odbiorców w kraju rozpoczęto wytłaczanie zapasów gazu należących do PGNiG m.in. z magazynu kawernowego w Mogilnie. Jednocześnie PGNiG podjął decyzję o częściowym ograniczeniu zatłaczania zapasów gazu do innych magazynów.

Źródła cytowane przez Energetyka24 wskazywały z kolei, że to „nieplanowane zdarzenie” może mieć związek z działaniami polskich władz, które skupiły się w ostatnim czasie na dalszej dywersyfikacji dostaw gazu, jak np. budowa Baltic Pipe czy dalsza rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu.

Gazociąg Jamalski łączy rosyjskie złoża gazu ziemnego na północy z Europą Zachodnią. Gazociąg biegnie z Rosji (z pól w obwodzie tiumeńskim) przez Białoruś, a następnie do Polski i Niemiec. Ma długość prawie 4,2 tys. kilometrów, z czego 3 tys. znajduje się na terenie Rosji (575 km na Białorusi i 680 km w Polsce).