Minister Rafalska rozczarowana. Wszystko przez dane z GUS za kwiecień

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych w poniedziałek, w kwietniu 2017 roku wyhamował wzrost liczby urodzeń - wcześniej kolejne miesiące przynosiły rekordy w tym zestawieniu. Z informacji GUS wynika, że w kwietniu 2017 roku na świat przyszło 30 tys. dzieci - czyli zaledwie 600 mniej niż w analogicznym okresie w 2016 roku (wówczas było to 30,6 tys.). Z kolei w marcu tego roku było to 34,7 tys. dzieci. Pomimo tego, że spadek jest niewielki, to minister pracy, rodziny i polityki społecznej nie kryła swojego rozczarowania.

– Dane wskazują na niewielki, ale jednak spadek urodzeń, o 600 dzieci. To mniej niż się spodziewałam, ale też pamiętajmy, że dane te są korygowane co miesiąc – mówiła Rafalska i dodała, że na razie wstrzymuje się z ogólną oceną tych danych. – Może w innych miesiącach będzie większy wzrost – stwierdziła. Program "Rodzina 500+", wprowadzony przez rząd Beaty Szydło, którym kieruje właśnie szefowa MRPiPS, był nastawiony nie tylko na poprawę sytuacji rodzin w kraju (co się udało, spadło ubóstwo tysięcy Polaków, zwłaszcza dzieci), ale właśnie na zwiększenie dzietności.

Program „Rodzina 500+”

Minister tego samego dnia mogła za to pochwalić się innym dokonaniem swojego resortu. W maju 2017 roku programem "Rodzina 500+" objęto już ponad 3,97 mln dzieci do 18 lat. Dzięki temu do ponad 2,6 mln rodzin trafiło około 27,2 miliarda złotych. Ministerstwo poinformowało również, że świadczenie otrzymuje ponad 724 tys. rodzin z jednym dzieckiem do 18 r. życia. Rodzin pobierających świadczenia z dwójką dzieci jest ponad 1,5 mln; z trojgiem dzieci - 303 tys., z czworgiem - 56 tys., z pięciorgiem ponad 13 tys., z sześciorgiem 6 tys.

Program „Rodzina 500+” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.