Ministerstwo Finansów może nakazywać blokowanie stron internetowych. W ciągu 48 godzin zniknie niemal 500 witryn

Ustawa częściowo obowiązywała od kwietnia bieżącego roku, co pozwoliło wyłączyć już kilku operatorów. Cała ustawa obowiązuje od 1 lipca 2017 roku. Wraz z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy hazardowej, dostawcy usług internetowych zostali zobowiązani do wyłączania w ciągu 48 godzin dostępu do witryn, które nie są zarejestrowane w Polsce i oferują usługi nielegalnych bukmacherów i kasyn online. Wnioski o blokadę będą tworzone na podstawie danych zawartych w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnych z Ustawą można sprawdzić na stronie www.hazard.gov.mh.pl).

1 lipca 2017 roku w rejestrze znajdowało się 482 adresy podmiotów uznanych za prowadzące nielegalną działalność hazardową online. W ciągu 48 godzin powinny zostać zlikwidowane.

Ustawa hazardowa zakłada, że jedynie państwa ma prawo prowadzić w sieci gry hazardowe. Prywatne podmioty mogą organizować zakłady wzajemne i loterie po wcześniejszym zdobyciu licencji.