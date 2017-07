Ruszyła budowa 172 mieszkań w systemie Mieszkanie+ w Gdyni

– Naszym celem jest przełamanie barier ograniczających rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce w trzech najważniejszych wymiarach. W wymiarze finansowym stawiamy na aktywizację inwestycyjną milionów Polaków, m.in. poprzez powszechnie znany na całym świecie system REIT-ów. W wymiarze technologicznym chcemy tworzyć zapotrzebowanie na innowacyjne produkty i tym samym zachęcać przedsiębiorców do kreowania bardziej konkurencyjnych rozwiązań. Z kolei w wymiarze regulacyjnym niezbędne jest uproszczenie procedur administracyjnych i zapewnienie sprawnego transferu nieruchomości publicznych na cele budownictwa mieszkaniowego – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas inauguracji budowy mieszkań na wynajem w Gdyni.

W ramach programu Mieszkanie+ znalazło się ponad 10 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. jest w budowie o wartości ponad 2 mld zł. Pierwsze inwestycje ruszyły w zakresie budowy 215 mieszkań w Wałbrzychu oraz 329 mieszkań w Pruszkowie, a także w Białej Podlaskiej i Jarocinie.

–Po trzech kwartałach od rozpoczęcia akwizycji w ramach programu Mieszkanie+ osiągnęliśmy liczbę mieszkań w przygotowaniu trzykrotnie przewyższającą potencjał największych polskich deweloperów. To inwestycje o łącznej wartości powyżej 2 mld zł, będące impulsem prorozwojowym dla polskiej gospodarki. W Polsce potrzeba działań, które w ciągu najbliższych kilkunastu lat zwiększą podaż mieszkań o około 60-70 tys. rocznie ponad to, co oferuje dziś rynek. Tylko poprzez szeroką i opartą na zaufaniu współpracę instytucji finansowych, deweloperów i samorządów, działających wspólnie na rzecz mieszkalnictwa dostępnego, możemy efektywnie wypełnić tę lukę – powiedział prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz, cytowany w komunikacie.

Mieszkanie+

Inwestycje w ramach programu Mieszkanie+ realizowane są na zasadach rynkowych, bez angażowania pieniędzy podatników. Budowa pierwszych mieszkań ruszyła w grudniu ub.r. w Białej Podlaskiej i Jarocinie. Ogłoszono otwarty konkurs na rozwiązania architektoniczne i technologiczne, którego celem jest uzyskanie optymalnych propozycji układu przestrzennego i koncepcji materiałowo-technicznych dla modelowego zespołu budynków mieszkalnych w ramach programu Mieszkanie+. Wyniki konkursu ogłoszono 30 czerwca br. - zgłoszono 75 prac, a ogłoszenie zwycięzców nastąpi 12 września.