Rząd ma powody do zadowolenia. Biznes zaczął mu ufać

Wskaźnik niepewności w biznesie po wyborach parlamentarnych w 2015 roku znacząco wzrósł, podobnie jak różnica rentowności obligacji naszego kraju i swapa o 10-letnim terminie zapadalności. Trend ten okazał się jednak nietrwały, gdyż ostatnie miesiące przyniosły powrót zaufania biznesu do naszego kraju do poziomu sprzed wyborów parlamentarnych w 2015 roku. Także ryzyko kredytowe Polski znacząco spadło.

Zdaniem części ekspertów, jest to przejawem tego, iż silne fundamenty gospodarcze skutecznie usuwają działania polityczne w cień, choć niektórzy wskazują, iż działa to bardziej na graczy krajowych niż międzynarodowych, którzy wciąż zachowują pewną rezerwę do rządów Prawa i Sprawiedliwości. Równocześnie inwestorzy duże nadzieje wiążą z całym regionem Europy Środkowej, gdzie widzą szanse na wzrost konsumpcji oraz przyspieszenie wskaźnika produktywności.

W rozmowie z „Pulsem Biznesu” ekonomiści z Goldman Sachs International i Raiffeisen Bank International przyznali, że bardziej wyważony niż pierwotnie zakładany sposób wdrażania postulatów ekonomicznych ułatwił poprawę postrzegania Polski na rynkach.