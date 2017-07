Lotnisko Chopina obsłużyło rekordową liczbę pasażerów

„Liczba pasażerów podróżujących w ruchu krajowym okresie styczeń-czerwiec przekroczyła 1 mln i była o 66% wyższa niż w 2016. Liczba pasażerów w ruchu międzynarodowym wyniosła prawie 6 mln, co oznacza, że wzrosła o około 20%” - poinformowano w komunikacie lotniska. W I półroczu otwartych zostało 13 nowych tras, z czego 3 pozaeuropejskie: Los Angeles, Newark, Astana. Na 2 istniejących trasach uruchomił rejsy drugi przewoźnik. Co więcej, w samym czerwcu port lotniczy obsłużył 1,52 mln pasażerów, czyli 20 proc. więcej niż przed rokiem.

Władze Lotniska im. Fryderyka Chopina przewidują także kolejny wzrost liczby pasażerów. Ma wynikać to z faktu, że „pod koniec czerwca i na początku lipca drugi co do wielkości przewoźnik na Lotnisku Chopin - Wizz Air uruchomił 7 połączeń, z czego 4 na nowych trasach”.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największe lotnisko w Polsce. W 2016 r. port obsłużył 12,8 mln pasażerów, czyli o 14,4% więcej niż w 2015 roku. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze", które zatrudnia ponad 1,5 tysiąca osób.