Amerykański miliarder chce inwestować w polski sektor nieruchomości

Amerykański miliarder, a zarazem syn Rossa Perrota, barwnego przedsiębiorcy i kandydata na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, który rzucił wyzwanie m.in. George'owi Bushowi i Billowi Clintonowi, Henry Ross Perot Junior spotkał się z prezesem Polskiego Holdingu Nieruchomości Maciejem Jankiewiczem. Kierujący The Perot Companies był zainteresowany poszerzeniem współpracy z polskim biznesem,

Grupa Kapitałowa PHN wspólnie z Grupą Hillwood buduje park logistyczny Hillwood & PHN Pruszków, o łącznej powierzchni ponad 80 tys. mkw. Podczas dzisiejszego spotkania omówione zostały postępy prac, jak również dalsza współpraca stron przy realizacji kolejnych centrów logistycznych w Polsce.

Ross Perot Junior jest prezesem The Perot Companies i zarządza portfolio firm należących do rodziny Perot, działających w sektorze nieruchomości, paliw oraz inwestycji. Perot jest również prezesem firmy Hillwood, którą założył w 1988 r. To dzięki jego zaangażowaniu i realizacji wielu najwyższej jakości projektów, Hillwood został jedną z 10 wiodących firm z branży nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i jednym z najlepszych developerów w Dallas-Fort Worth. Podobnie stało się ze stworzoną w 1988 r. firmą Perot Systems Corporation działającą w branży IT, w której Perot pełnił funkcje Członka Zarządu, CEO (2000 - 2004) oraz Prezesa Zarządu (2004 - 2009) aż do zakończonego sukcesem przejęcia firmy przez Dell Inc. W czasie jego kadencji w radzie, Perot Systems stała się wartą wiele miliardów dolarów globalną firmą, zatrudniającą ponad 24 tys. pracowników w Ameryce Północnej, Europie i Azji.

Imperium biznesowe Ross Perot Junior odziedziczył po ojcu - amerykańskim przedsiębiorcy, politykowi i miliarderowi, który dorobił się majątku na przedsiębiorstwach Electronic Data Systems i Perot Systems. Perot kandydował w wyborach prezydenckich w 1992 r. i 1996 r.. W wyborach 1992 r. cieszył się wysokim poparciem w sondażach, dzięki czemu wziął udział w debatach telewizyjnych jako pierwszy kandydat poza przedstawicielami dwóch wiodących partii amerykańskich - startował w parze z admirałem w stanie spoczynku Jamesem Stockdale’em jako kandydatem na wiceprezydenta. Ross Perot uzyskał wówczas 19% głosów, mimo iż nie uczestniczył przez kilka miesięcy w kampanii. Był to najlepszy wynik uzyskanym przez kandydata spoza dwóch czołowych partii od 1912 roku.