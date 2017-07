Niższe składki ZUS możliwe od 1 stycznia 2018

- Jeśli dokończymy proces uzgodnień i we wrześniu projekt trafi do parlamentu, to jesteśmy w stanie zrobić to w taki sposób, aby regulacje weszły w życie od 1 stycznia 2018 roku – zapewniła Jadwiga Emilewicz. Wiceminister rozwoju zapewniła także, że rozmawiała o projekcie zarówno z premier Beatą Szydło, jak i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Szefowa rządu ma być, według relacji polityk, „zainteresowana tym rozwiązaniem ustawowym”.

Obniżony ZUS

Projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie obniżonej stawki ZUS, skierowany jest do najmniejszych przedsiębiorców. Zgodnie z zapisami dokument, z niższego wymiaru składek skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, którzy w ciągu roku zarobią nie więcej niż 30-krotniści najniższego wynagrodzenia (w roku 2017 byłoby to 60 tysięcy złotych - red.). Równocześnie w razie rozpoczęcia, zakończenia albo zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego, limit przychodów ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Ponadto przedsiębiorcy, by skorzystać z niższego wymiaru składek będą musieli spełnić konkretne warunki:

niepłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

niekorzystanie z preferencyjnej podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. "mały ZUS"), podano także.

„Projekt uzależnia wysokość podstawy wymiaru składek od osiąganego przychodu dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Warunkiem koniecznym skorzystania z rozwiązania jest nieprzekraczanie rocznego limitu przychodu w wysokości 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (art. 18aa ust. 1 projektu). Szacunkowe obliczenia dokonane na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów wykazały, że mediana przychodów wśród grupy przedsiębiorców spełniających wskazane powyżej warunki to ok. 22 tys. zł w 2015 r. Warto zauważyć, że pełny roczny wymiar składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowił w przypadku takiego przedsiębiorcy ok. 41% przychodu” - uzasadniono konieczność przyjęcia ustawy.

Ilu przedsiębiorców skorzysta

Nowe regulacje wpłyną na ok. 181 tys. przedsiębiorców (osób fizycznych) osiągających w skali roku przychód rzędu trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, podkreślono. Wnioskodawca - minister rozwoju i finansów - zwrócił także uwagę, że przychody poniżej 60 tys. zł w 2015 roku uzyskało ok. 885 tys. przedsiębiorców, z czego ok. 509 tys. było zobowiązanych do opłacania składek. Przepisy ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.