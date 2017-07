Ukraińcy ratunkiem dla rynku pracy? Ewa Siemaszko krytykuje pomysł

Ewa Siemiaszko, która od kilkudziesięciu lat bada kwestię ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” skrytykowała ideę wypełniania luki na rynku pracy osobami pochodzącymi z Ukrainy. Pomysł taki podniósł wicepremier, a zarazem minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

W ocenie Ewy Siemaszko, zamiast szukać osób, które wypełnią lukę po Polakach, którzy zdecydowali się emigrację, powinno stworzyć się system zachęcający do powrotów. Badacz ludobójstwa wskazała, że Ukraińcy nie asymilują się ze społeczeństwami, do których trafiają. - Przykładem jest społeczność ukraińska w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, dokąd przybyli Ukraińcy z powodów ekonomicznych i politycznych, a nawet kryminalnych – chodzi mi o odpowiedzialnych za mordy na Polakach Ukraińców z OUN, UPA i dywizji SS-Galizien, którzy tam uciekli, by uniknąć kar. Ukraińskość jest tam bardzo mocno pielęgnowana, kult OUN-UPA podtrzymywany i rozwijany – mówiła Siemaszko, po czym dodała, że do Polski „przyjeżdżają młodzi Ukraińcy wychowani w kulcie OUN-UPA i na banderowskich mitach”.

Szacuje się, że w Polsce pracuje aktualnie ponad miliona osób narodowości ukraińskiej.