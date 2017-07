Abonament RTV. Jest nowy projekt ustawy - pieniądze będą ściągane razem z PIT lub KRUS

O zakończeniu prac nad ustawą abonamentową poinformował wiceszef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski. Zgodnie z zapisami projektu, abonament radiowo-telewizyjny będzie pobierany razem z zaliczką na podatek dochodowy. Rolnicy, którzy nie płacą podatku dochodowego, będą obciążani przy płaceniu składek na KRUS.

Miesięczna wysokość opłaty ma wynieść od 6 do 8 złotych od osoby. Aktualnie do płacenia abonamentu zobowiązane są gospodarstwa domowe. Wszystkie ściągnięte środki będzie dzielone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Media publiczne, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej, nie będą mogły otrzymać więcej niż 3 miliardy złotych rocznie.

Wprowadzenie sprawnego systemu poboru opłaty abonamentowej jest jednym z priorytetów urzędującego ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremiera Piotra Glińskiego. W roku 2016 abonament zapłaciło co trzecie zobowiązane do tego gospodarstwo domowe. Nowa ustawa ma zastąpić regulacje, nad którymi pracuje obecnie Sejm. Zakładają one, że abonament ściągać będzie Poczta Polska. Jeden z przepisów zakłada, że prywatni operatorzy telewizji będą mieli obowiązek przekazania Poczcie Polskiej danych klientów, którzy płacą za dostęp do kanałów telewizyjnych. To właśnie Poczta Polska będzie bowiem odpowiedzialna za pobór abonamentu RTV. Na zasadzie domniemania posiadania odbiornika telewizyjnego, poczta będzie występować o zapłacenie zaległego abonamentu. Obowiązku tego można uniknąć pod warunkiem dobrowolnej zgody na zapłacenie abonamentu za pół roku z góry.