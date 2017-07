KE wezwała Polskę do przyspieszenia rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Rząd ma dwa miesiące

Zdaniem KE, Polska powinna przyjąć przepisy ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do wykonania dyrektywy 2014/94/UE, której celem jest stworzenie infrastruktury paliw alternatywnych, w tym punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania CNG, LNG i wodoru. „Przyśpieszenie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych jest niezbędne do zapewnienia wszystkim Europejczykom czystej i konkurencyjnej mobilności” – czytamy w komunikacie.

W opinii Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, pełna transpozycja przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy 2014/94/UE, powinna być priorytetem rządu. „Tym bardziej, że cele zawarte w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych są bardzo ambitne. Zakładają, że do 2020 roku powstanie w Polsce niemal 7 tysięcy ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. W samej tylko Warszawie, ma ich powstać ponad 1300. Działając w próżni, bez odpowiednich przepisów, nie uda się tego osiągnąć. Każdy dzień zwłoki działa na niekorzyść rynku elektromobilności” – powiedział ISBnews Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Rząd ma dwa miesiące na wywiązanie się z obowiązków wynikających z dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Podobne wezwanie dostało także siedem innych państw członkowskich: Grecja, Irlandia, Malta, Rumunia, Słowenia, Wielka Brytania i Szwecja.

„Administracja centralna, we współpracy z samorządami oraz branżą paliw alternatywnych, musi zdynamizować swoje działania, by Polska dołączyła do grona państw, w których elektromobilność jest jednym z motorów rozwoju gospodarczego. Kluczowym elementem w tym zakresie jest jak najszybsze uchwalenie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w kształcie odpowiadającym potrzebom rynku” – dodał Mazur.Pod koniec kwietnia br. Ministerstwo Energii skierowało do konsultacji projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i liczy, że ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r.