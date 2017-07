Ministerstwo Energii podpisało z Chinami porozumienie o współpracy jądrowej

„Wiceminister energii Andrzej Piotrowski oraz jego chiński odpowiednik Li Fanrong podpisali w Pekinie polsko-chińskie porozumienie o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej” – czytamy w komunikacie.

Aktualnie Chiny eksploatują 36 reaktorów jądrowych i budują 20 kolejnych. Pierwszy blok jądrowy w Chinach został uruchomiony w 1991 r. a najnowszy w styczniu tego roku. Tylko trzy reaktory jądrowe zostały oddane do użytkowania w latach 90. XX wieku. Pozostałe 33 uruchomiono po 2000 r.

ME wskazało, że władze w Pekinie do 2021 r. zamierzają trzykrotnie zwiększyć moc zainstalowaną w elektrowniach jądrowych do 58 GWe osiągając 150 GWe mocy zainstalowanej do 2030 r.

„Nowe reaktory jądrowe w Chinach budowane są w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, a także by sprostać wymaganiom związanym z ochroną środowiska. Istotna jest także poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz utrzymanie racjonalnych cen energii elektrycznej niezbędnych dla dynamicznego rozwoju kraju” – czytamy również w komunikacie.

Chińskie koncerny zaangażowane są w budowę elektrowni jądrowych w Pakistanie. Chiny zawarły umowy dotyczące realizacji projektów jądrowych w Argentynie, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW, który ma być zbudowany w ciągu 10 lat. Jednocześnie wskazało na potrzebę budowy trzech kolejnych bloków węglowych.