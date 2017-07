Jaja z chowu klatkowego znikają ze sklepów. Hodowców czekają wielkie zmiany

Kury też potrzebują rozwinąć skrzydła

Jakość życia kur pochodzących z chowu klatkowego jest bardzo niska. Zamknięte w ciasnych klatkach, bez możliwości swobodnego poruszania się i rozprostowywania skrzydeł, są narażone na okaleczenia oraz deformacje kończyn. Podawaniem hormonów i naświetlaniem zmusza się ptaki do znoszenia ogromnych, nienaturalnych ilości jaj. Są to warunki okrutne. Wiele kur nie wytrzymuje takiego traktowania i pada z powodu uszkodzeń ciała, wycieńczenia, a także stresu. Truchła ptaków często nie są usuwane w przepisowym terminie. Dodatkowo w klatkach mnożą się niebezpieczne bakterie, np. E. coli czy salmonelli. Niehumanitarne obchodzenie się ze zwierzętami nie pozostaje oczywiście bez wpływu na jakość jaj pochodzących z chowu klatkowego, która jest gorsza od jakości jaj z wolnego wybiegu.

Decyzja nie dla jaj

Na szczęście coraz więcej firm z branży spożywczej rezygnuje ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego. Jedną z nich jest Makro Polska. „Makro zdecydowało się wycofać jaja z chowu klatkowego, zarówno w skorupkach, jak i w formie płynnej masy, a proces zakończy się do 2025 r. Wiąże się to z naszą korporacyjną i globalną polityką zrównoważonego rozwoju […]. Jako przedsiębiorstwo chcemy promować właściwe postawy wśród naszych pracowników, klientów oraz partnerów, by ograniczać negatywny wpływ na ekosystem i upowszechniać proekologiczne zachowania. Bardzo ważne jest dla nas także dobro zwierząt” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl David Antunes, dyrektor Pionu Handlowego Makro Polska.