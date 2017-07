LW Bogdanka złożyła wniosek o koncesję na złoże Ostrów

„Pozyskiwanie nowych zasobów operatywnych i ich podwojenie w ramach obowiązującej do 2025 roku obecnej perspektywy strategicznej to jeden z priorytetów Bogdanki. Po uzyskaniu dostępu do złoża 'Ostrów', zasoby spółki wzrosną o ok. 186 mln ton. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie zasobów pola 'Bogdanka' o ok. 33 mln ton. W sumie spółka zwiększy więc poziom zasobów z ok. 227 mln ton obecnie do ok. 446 mln ton, co przy wydobyciu węgla na poziomie około 9 mln ton rocznie, oznacza przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat (obecnie jest to ok. 25 lat), czyli do ok. 2067 roku” – czytamy w komunikacie.

LW Bogdanka spodziewa się pozyskania koncesji wydobywczej na złoże Ostrów w 2017 roku. Jednocześnie spółka nadal rozważa obszary K-6 i K-7 oraz Orzechów jako potencjalne dalsze obszary eksploatacji.

Eksploatacja złoża Ostrów może być rozpoczęta w oparciu o obecną infrastrukturę i bez kapitałochłonnej budowy nowych szybów. W perspektywie po 2025 roku w polu "Ludwin" planowane jest udostępnienie pionowe złoża i budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej. Łączne wstępnie szacowane nakłady w wartościach realnych związane z budową takiej infrastruktury wynoszą 1,2-1,3 mld zł.

Złożenie wniosku o koncesję wydobywczą zostało poprzedzone przeprowadzeniem m.in. badań hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, realizowanych w ramach koncesji rozpoznawczej udzielonej Spółce w czerwcu 2014 roku. LW Bogdanka sporządziła także raport oddziaływania na środowisko i uzyskała decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Ostrów w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego „Ludwin”. W kilkuletni proces przygotowywania wniosku koncesyjnego zaangażowanych było kilkudziesięciu pracowników Bogdanki, czytamy dalej.

„Górnictwo węgla kamiennego to branża, w której zarządzanie wymaga dalekowzroczności i planowania z wieloletnim wyprzedzeniem. Dlatego już dziś składamy wniosek o udzielenie koncesji wydobywczej na wydobycie ze złoża Ostrów - zgodnie z ogłoszoną na początku roku strategią planujemy podwoić nasze zasoby operatywne w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Przy wydobyciu węgla na poziomie około 9 mln ton rocznie, będzie to oznaczało przedłużenie żywotności kopalni do około 50 lat. Zwiększenie bazy naszych zasobów operatywnych ma na celu zabezpieczenie rozwoju kopalni i stabilnego zaplecza surowcowego dla Grupy Enea. To z kolei oznacza zapewnienie stabilności zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników, a także wsparcie Bogdanki dla rozwoju społeczności lokalnych i Lubelszczyzny w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat” – powiedział prezes Krzysztof Szlaga, cytowany w komunikacie.

LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.