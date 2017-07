Tauron dostarczy prąd instytucjom rządowym za 60 mln zł. Wygrał przetarg

„Konsekwentnie realizujemy nasze cele. Tak jak zapowiadaliśmy na początku roku, naszym celem jest wzrost wolumenu sprzedanej energii poprzez poszerzenie oferty i rozwijanie usług dodatkowych. Wygrany przetarg to potwierdzenie tej zapowiedzi i cieszę się, że oferta naszej firmy została obdarzona zaufaniem, a konkurencyjność naszego produktu została pozytywnie oceniona. To kolejny krok w budowie naszego portfolio klientów, a także duże wejście z produktami i usługami w skali kraju. Mimo wszystko ten sukces nie zwalnia nas z dalszych usilnych działań w kierunku budowania oferty nowoczesnego i konkurencyjnego dostawcy energii” – powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Dzięki wygraniu tego przetargu od października 2017 do września 2019 roku Tauron będzie sprzedawał energię elektryczną do obiektów administracji rządowej zlokalizowanych w całej Polsce. Są to m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i prokuratury, a także obiekty Komendy Głównej Policji, Archiwum Państwowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przetarg dotyczył 1 376 punktów poboru energii elektrycznej. Organizatorem postępowania było Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

„Kontraktowanie energii w przetargach odgrywa dużą rolę w działalności biznesowej Taurona. Z roku na rok rośnie liczba pozyskanych klientów publicznych. Daje to pozytywną perspektywę co do realizacji ambitnych planów sprzedażowych Taurona” – dodał wiceprezes Kamil Kamiński.

W 2016 r. Tauron brał udział w 1 236 postępowaniach publicznych, co stanowi największą ilość złożonych ofert na tle konkurencji. Tauron uzyskał również najwyższy odsetek wygranych przetargów. Od stycznia do maja 2017 r. Tauron obsłużył ponad 200 postępowań i ponownie jest liderem w liczbie wygranych przetargów ogłaszanych przez klientów publicznych.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.