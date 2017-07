Morawiecki z misją w Londynie. MR: Coraz więcej brytyjskich inwestorów zainteresowanych Polską

„Polska stała się krajem pierwszego wyboru dla inwestorów zagranicznych z sektora produkcji przemysłowej. Przykładowo, w województwie podkarpackim stale rozwija się Dolina Lotnicza - obecnie powstaje 10 nowych inwestycji, w tym zakład brytyjskiej firmy MB Aerospace Rzeszów wart 90 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Obecnie Ministerstwo Rozwoju i podmioty podległe obsługują projekty firm brytyjskich, które w przypadku realizacji w Polsce stworzą bezpośrednio 1300 nowych miejsc pracy. Wartość tych projektów to 425 mln zł. „W ciągu ostatniego półtora roku w ramach inwestycji korzystających z różnych form wsparcia publicznego przyciągnięto setki nowych inwestycji. Wygenerują one bezpośrednio 16 tys. i pośrednio 35 tys. nowych miejsc pracy. W tym roku obserwujemy dalszy wzrost nakładów inwestycyjnych” – podano także.

Resort przypomniał, że wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki rozpoczął dzisiaj jednodniową wizytę w Londynie, podczas której spotyka się z inwestorami i instytucjami finansowymi. – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju umożliwi Polsce wstąpienie do elitarnego klubu krajów zamożnych poprzez zorientowaną na eksport industrializację. Codziennie działamy po to, by osiągnąć ten cel. Polska jest na stabilnym szlaku wysokiej dynamiki i ostrożnych finansów publicznych w perspektywie najbliższych kilku lat – powiedział wicepremier Morawiecki, cytowany w komunikacie.

Wicepremier, podczas spotkań, prezentuje rosnące wskaźniki gospodarcze, stabilną politykę makroekonomiczną oraz niski deficyt budżetowy jako główne efekty "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", przyjętej przez rząd w lutym 2017 r. Kluczowym przedstawicielom zagranicznych banków i funduszy inwestycyjnych, które myślą o zainwestowaniu w Polsce lub są już obecne na polskim rynku, szef resortu rozwoju i finansów mówił o perspektywach wzrostu gospodarczego, eksporcie i innowacjach. Wśród inwestorów i instytucji finansowych, z jakimi spotyka się w środę wicepremier Morawiecki są: Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland, Nomura International czy JP Morgan.