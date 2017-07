PGNiG ma umowy na dostawy gazu do KGHM za ok. 4,8 mld zł

„Umowa ramowa została zawarta na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 1 października 2033 roku. Reguluje ona tryb zawierania i wypowiadania kontraktów indywidualnych, jak też wspólne dla wszystkich kontraktów zasady składania zamówień na dostawy paliwa gazowego, zasady rozliczania dostaw oraz renegocjacji ceny gazu. Ponadto umowa przewiduje w określonych warunkach możliwość zmiany rodzaju paliwa gazowego z gazu zaazotowanego na gaz wysokometanowy oraz zawiera mechanizm służący ochronie bezpieczeństwa energetycznego spółki, w postaci udzielonych przez sprzedawcę gwarancji możliwości zapewniania dostaw paliwa gazowego, w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu KGHM” – czytamy w komunikacie KGHM.

Kontrakty indywidualne stanowią umowy wykonawcze do umowy ramowej. Określają one wolumeny paliwa gazowego, wspólną dla wszystkich kontraktów formułę cenową – opartą o rynkowe wartości indeksów cen gazu, oraz inne istotne parametry techniczne i handlowe dostawy gazu dla spółki. Wszystkie kontrakty indywidualne zostały zawarte na czas oznaczony do 1 października 2033 r., przy czym w części kontraktów data rozpoczęcia realizacji dostaw została określona na 1 lipca 2017 r., a w części na 1 października 2017 r.

Szacunkowa łączna wartość umowy ramowej wraz z kontraktami indywidualnymi w całym okresie ich trwania wynosi ok. 4,8 mld zł, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.