Duża awaria w popularnym banku. Klienci bez dostępu do kont

Klienci Alior Banku na Facebooku alarmowali, że mają problemy z zalogowaniem się na swoje konto, przez co niemożliwe stało się korzystanie z bankowości internetowej. Do systemu nie mogli dostać się również z poziomu aplikacji mobilnej. Ponadto, jak podaje portal tvn24bis.pl, użytkownicy nie mieli dostępu do rachunku Domu Maklerskiego.

Bank na Facebooku kilka godzin temu opublikował komunikat, w którym zapewniono, że dostęp do systemów został przywrócony, ale problemu do końca nie rozwiązano. „Informujemy, że u niektórych Klientów mogą aktualnie występować trudności w dostępie do systemów bankowych. Przepraszamy za niedogodności związane z tą sytuacją. Trwają prace nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu” – podkreślono.

Adam Bąk w korespondencji przysłanej tvn24bis.pl potwierdzał w imieniu Alior Banku, że systemy bankowości internetowej i mobilnej Alior Banku powróciły do funkcjonowania.