Już niedługo koniec kas z paragonami. Resort podał datę

Deklaracja wiceministra finansów Pawła Gruzy padła w odpowiedzi na interpelację posłanki Platformy Obywatelskiej Izabeli Leszczyny, która pytała o stan prac regulacyjnych dotyczących zmian w budowie kas fiskalnych czy też możliwego wysyłania paragonów w formie elektronicznej.

Gruza przekazał, że Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem, który określi wymagania dla tzw. kas on-line, dzięki którym będzie można wysyłać raporty z transakcji do systemów Ministerstwa Finansowego. „Zgodnie z zapisami przedmiotowego rozporządzenia kasy on-line będą przekazywały automatycznie dane dotyczące raportów fiskalnych dobowych, paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych oraz faktur i faktur anulowanych zarejestrowanych od czasu poprzedniego przekazu danych, według ustalonego harmonogramu przekazu danych” – czytamy w odpowiedzi.

Planowany termin wejścia w życie tych zmian to 1 stycznia 2018 roku. „Po wejściu w życie nowego rozporządzenia (...) przedsiębiorcy, co do zasady, nie będą musieli wymieniać kas. Podatnik będzie mógł stosować do prowadzenia ewidencji nowe kasy on-line, a także kasy z elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo z rynku będą wycofywane kasy z kopią papierową. Planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku stosowania kas on-line w branżach szczególnie narażonych na 2 ryzyko nadużyć podatkowych. Wymiana kas nastąpi stopniowo. Prace analityczne w tym zakresie nadal trwają” – czytamy.