Nowy program zniżkowy do rodzin wielodzietnych. Do akcji dołączyła znana sieć supermarketów

Jak podał resort, Lidl ponownie dołączył do grona partnerów Karty Dużej Rodziny. Jej posiadacze od wtorku 1 sierpnia mogą liczyć na specjalne promocje we wszystkich sklepach w Polsce. Wśród artykułów dostępnych w specjalnych cenach znajdują się m.in. warzywa, owoce, specjalne produkty dla dzieci czy środki czystości.

– Zależy nam, żeby zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny były realnym wsparciem. Rabat przydzielany w sklepach, gdzie rodziny robią duże codzienne zakupy to spora ulga dla domowego budżetu. Liczę na to, że kolejne duże sieci sklepów dołączą do programu i będą wspierać rodziny wielodzietne – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Od 1 lipca w programie uczestniczy firma Komex oferująca zniżki na odzież dziecięcą w sklepach 5-10-15.

MRPiPS podaje, że do tej pory wydano ponad 1,8 mln Kart dla 391,7 tys. rodzin wielodzietnych. Zniżki oferuje ponad 2,5 tys. firm i instytucji. Obecnie zachodzą zmiany w zasadach używania Karty. Dzięki aplikacji mobilnej będzie można z niej korzystać od razu po jej przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie jednak w obiegu, a posiadacze Karty będą mogli korzystać z obu form alternatywnie.