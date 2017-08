„DGP”: Zapadła decyzja o budowie pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. W grę wchodzą dwie lokalizacje

Powołując się na swoje źródła gazeta twierdzi, że pod uwagę jako miejsce do zrealizowania inwestycji brane są dwie lokalizacje w woj. pomorskim: Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec. W całej sprawie jest jedna nadal sporo niewiadomych, nie postanowiono bowiem jeszcze m.in. z czyich pieniędzy, i gdzie zostanie zrealizowana inwestycja.

Różnice zdań mają występować miedzy resortami rozwoju i energii. Ministerstwo kierowane przez Mateusza Morawieckiego skłania się ku zakupowi technologii od Francuzów, podczas gdy resort Krzysztofa Tchórzewskiego jako bardziej korzystne rozwiązanie ma forsować technologię koreańską i chińską. W tym wypadku problemem jest jednak konieczność certyfikacji na rynku europejskim.

Polski atom

W połowie maja Krzysztof Tchórzewski zapowiadał, że decyzja dotycząca budowy elektrowni jądrowej w Polsce może zapaść w tym roku, a najpóźniej zostanie ona podjęta przed 2020 r. W czerwcu deklarował z kolei, że sam jest zwolennikiem budowy elektrowni jądrowej. – Osobiście jestem zwolennikiem, żebyśmy mieli do trzech elektrowni jądrowych w perspektywie do 2050-2060. Przynajmniej powinniśmy to rozpocząć i jako minister podejmuję działania, żeby taka budowa rozpoczęła się – powiedział.

W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW, który ma być zbudowany w ciągu 10 lat. Jednocześnie wskazało na potrzebę budowy trzech kolejnych bloków węglowych.