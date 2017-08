Prezydent podpisał 8 ustaw, w tym Prawo wodne. Co się zmieni, jak wpłynie na ceny?

Większość podpisanych 2 sierpnia przez prezydenta ustaw została przyjęta podczas ostatniego posiedzenia Sejmu przed wakacyjną przerwą, czyli 20 lipca. Wyjątkiem jest ustawa z dnia 22 czerwca o o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw.

Siedem kolejnych podpisanych przez prezydenta ustaw ustaw to:

Prawo wodne

ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym

ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.

Co zmieni nowe Prawo wodne?

Wprowadzenie nowego Prawa wodnego wymusiła unijna Ramowa Dyrektywa Wodna z 2000 r. Rząd premier Beaty Szydło wynegocjował przedłużenie procedowania do końca 2016, następnie do 30 czerwca 2017. Jeśli Polska nie zakończyłaby procesu legislacyjnego w te sprawie do 31 lipca 2017 roku, to Komisja Europejska mogłaby skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę o nałożenie kary na Polskę.

Po nowelizacji Prawa wodnego, jak utrzymuje rząd, jedynymi dodatkowymi obciążeniami są, wymuszone przez Komisję Europejską, opłaty dla największych gospodarstw rolnych oraz dla energetyki. Podwyżka obejmie gospodarstwa zużywające ponad 5 m sześć. wody na dobę. Wskaźnik obliczany będzie średniorocznie. Właściciele gospodarstw przekraczający powyższy limit, za każdy następny metr sześc. wody zapłacą 11 gr.

Dodatkowe opłaty obejmą też energetykę. "Zobligowany przez Komisję Europejską, rząd zaproponował stawki minimalne. Z szacunków Ministerstwa Środowiska wynika, że udział tej opłaty w cenie sprzedaży energii elektrycznej nie przekroczy rocznie 1 zł na osobę" – przekonuje Centrum Informacyjne Rządu. Pobór wody do 5 tys. litrów na dobę ma być bezpłatny.

Będą podwyżki?

Dzień po przyjęciu ustawy przed Sejm, pojawiły się pierwsze doniesienia o realnej groźbie podwyżek, którym wcześniej zaprzeczali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach, największy w Polsce producent wody, a zarazem jej główny hurtowy dostawca w aglomeracji katowickiej, poinformowało w komunikacie, że podwyżki będą nieuniknione.