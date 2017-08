Światowe ceny żywności biją rekord. Są najwyższe od 2014 roku

Indeks cen żywności FAO zwiększył się w lipcu do 179,1 pkt. wobec 175,2 pkt. w czerwcu (+2,2 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca), co jest jego najwyższym poziomem od grudnia 2014 r. – poinformował Credit Agricole Bank Polska.

„Wzrost indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z wyższych cen 3 z 5 jego składowych: cukru (+5,2 proc. m/m), zbóż (+5,1 proc. miesiąc do miesiąca) oraz produktów mlecznych (+3,6 proc. m/m). Przeciwny efekt miały niższe ceny oleju roślinnego (-1,1 proc. m/m) oraz mięsa (-0,1 proc. m/m). Roczne tempo wzrostu światowych cen żywności zwiększyło się w lipcu do 10,2 proc. wobec 6,9 proc. w czerwcu, co wynikało przede wszystkim z silnego wzrostu rocznej dynamiki cen zbóż (+9,5 proc. w lipcu wobec -1,7 proc. w czerwcu)” – napisali analitycy w raporcie. Według Credit Agricole Bank Polska, w strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja wzrostu cen zbóż, które osiągnęły najwyższy poziom od lipca 2015 r. „W kierunku zwiększenia ich cen oddziałują prognozy wskazujące, że w sezonie 2017/2018 odnotowany zostanie pierwszy od 5 lat spadek światowych zapasów zbóż. Wynikać będzie to z ich niższych zbiorów (m.in. ze względu na suszę w Ameryce Północnej) przy jednoczesnej stabilizacji ich światowego spożycia. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym na początku br. światowe ceny zbóż osiągnęły minimum lokalne i w kolejnych kwartałach będą utrzymywać się w łagodnym trendzie wzrostowym” – podsumowano w materiale.