Morawiecki popiera powołanie komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. „Rozmawiałem o tym z prezesem”

Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister finansów i rozwoju, oświadczył na antenie TV Trwam i Radia Maryja w programie "Rozmowy niedokończone", że popiera powstanie sejmowej komisji śledczej, która zajęłaby się wyłudzeniami VAT w Polsce. – Ja jestem jak najbardziej za tym, rozmawiałem o tym z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. To jest coś, co naprawdę woła o pomstę do nieba – mówił wicepremier.

Minister finansów ocenił, że wyłudzenia VAT kosztowały Polskę setki miliardów złotych, od 200 do 250 miliardów, dlatego też Polakom należy się wyjaśnienie, jak do tych nadużyć doszło. Wicepremier zastanawiał się również, jak w ogóle doszło do takiego masowego wyłudzania VAT, czy to było po prostu „lenistwo i głupota”, czy też może jest to „coś więcej”.

O powstanie takiej komisji śledczej (byłaby to druga komisja tego typu w tej kadencji Sejmu, obecnie funkcjonuje już komisja śledcza ds. wyjaśnienia afery Amber Gold) apelował poseł Marek Jakubiak z Kukiz'15. Poseł doprecyzował, że chodzi o zbadanie wyłudzeń VAT z czasów, gdy władzę sprawowała Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Wniosek Kukiz'15 w tej sprawie ma być gotowy na jesień tego roku.